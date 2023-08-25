Putin Prigojin'in cenazesine katılacak mı?

Wagner Başkanı Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına dair soruları yanıtlayan Peskov, genetik inceleme raporu da dahil Prigojin'in vefatını doğrulayan bilirkişi inceleme sonuçlarının henüz hazır olmadığını söyledi. Devlet Başkanı Putin'in de dünkü açıklamasına bunu belirttiğini anımsatan Peskov, resmi sonuçlar elde edildiğinde yayınlanacağını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre; Peskov, Putin'in Prigojin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de, bilirkişi incelemesi ile soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmediklerini için bu konuda bir şey söylemenin henüz erken olduğunu kaydetti. Putin'in şu anda son derece yoğun bir programı bulunduğunun altını çizdi.

"KREMLİN'İN DAHLİ OLDUĞUNA DAİR İDDİALLAR YALAN"

Kremlin'in Prigojin'in öldüğü uçak kazasında dahli olabileceğine dair iddiaları da değerlendiren Peskov, bu iddiaların Batı'daki bilindik bir basın havuzundan çıktığının altını çizerek "Tüm bunlar kesinlikle yalan. Bu konuyu haberleştirirken elbette sadece gerçeklerin esas alınması gerekir" dedi.

"PUTİN, HİNDİSTAN'DAKİ G20 ZİRVESİ'NE KATILMAYACAK"

Bu arada Kremlin Sözcüsü, Putin'in 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Zirvesi için Hindistan'a gitmeyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya liderinin zirveye katılım formatının daha sonra netleştirileceğini ekledi.