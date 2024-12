Putin, Rusya halkının yeni yılını kutladı: Kritik mesajlar verdi

Putin, yeni yıl mesajında, Rusya'nın en büyük zorluklara karşı koyabileceğini belirterek, ülkenin gelecekte de sadece ilerlemeye devam edeceğine olan güvenini vurguladı.

"Birkaç dakika içinde, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayacak olan 2025 yılı başlayacak. Rusya için bu dönem, tarihsel açıdan önemli ve büyük ölçekli olaylarla dolu bir süreç oldu" şeklinde konuşan Putin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Kendimize büyük hedefler koyduk ve onlara ulaştık, birçok kez sınamanın üstesinden geldik, zira biz beraberiz. Birliğimize, kendimize ve gücümüze, imkanlarımıza olan inancımız çok güçlendi. Hala çözmemiz gereken çok şey var, ancak şimdiye kadar yaptıklarımızdan haklı olarak gurur duyabiliriz. Bu, daha fazla kalkınma için güvenilir bir temeldir.

Putin, Rus ordusuna hitap ederek "Sizler, Rusya'yı savunmak ve halkımıza sağlam barış ve güvenlik garantileri sağlamak gibi büyük askeri görevi üstlenen gerçek kahramanlarsınız. Cesaretiniz ve yiğitliğinizle gurur duyuyoruz, sizlere, şerefinize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Büyük Zafer'in 80. yılı anısına ve Anavatan için savaşan ataların hatıralarına duyduğu saygı çerçevesinde, Rusya'da 2025 yılını Vatan Savunucuları Yılı olarak ilan ettiklerini hatırlattı.

Mesajının sonunda, Rus halkına yönelik kutlama yapan Devlet Başkanı, "Her bir evimize, her bir ailemize ve değerli ülkemiz Rusya'ya refah ve mutluluk diliyorum. Birlikte olduğumuz sürece, her şeyi başarabiliriz" şeklinde sözlerini tamamladı.