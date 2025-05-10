Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranıyordu: Türkiye’de yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Rusya’nın “uluslararası terörizm” suçlamasıyla kırmızı bültenle aradığı L.R. isimli şahsın Hatay’da, Gürcistan’ın “organize suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla yeşil bültenle aradığı B.P. adlı kişinin ise Antalya’da yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."