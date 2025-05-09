Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Muhalefeti düzeltme umudu kalmadı"

Erdoğan, “Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancı odaklara şikayet edemez, ekonomiyi hedef alamaz. Kantarın topuzu kaçmıştır. Bu anlayışla düzeltme umudu giderek azalmaktadır.” dedi.

Erdoğan, muhalefetin bazı söylemlerini eleştirerek, “Hükümet yara alsın da Türk ekonomisi ne olursa olsun demek, siyaseti marjinalleştirmektir. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük budur.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ana muhalefet lideri ülkesini yabancı basına şikayet ediyor. Boykot çağrılarıyla yerli ve milli firmaları hedef alıyor. Bunun adı muhalefet değil; ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir. Evine ekmek götüren işçiye, iş dünyamıza zarar veriyor. Bu kabul edilemez.”

CHP’nin hızla normalleşmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütlerinin gölgesinden çıkması ve ülkenin gerçek gündemine dönmesi şarttır.” dedi.

Ekonomi başlığında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, salgın sonrası küresel belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, “Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana ulaştıracak tecrübeye ve iradeye sahibiz. Sabırlı ve kararlı bir şekilde yol alıyoruz.” dedi.

Reform programları sayesinde ekonomide temel göstergelerin güçlendiğini belirten Erdoğan, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü ifade etti:

“Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz şekilde düşüyor. Mali disiplinden taviz vermiyoruz. Harcamalarda tasarruf ve dengeyi koruyoruz. Dış dengede de tablo olumlu, cari açık istikrarlı şekilde geriliyor.”

Erdoğan, rezervlerde artış yaşandığını da vurguladı ve şöyle devam etti:

“Malum çevrelerin ekonomik operasyonları ellerinde patladı. Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda büyümeye devam ediyoruz.”

Konuşmasında MÜSİAD’a da teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin son 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde MÜSİAD’ın katkısı büyük. Hem üretime hem demokrasiye sahip çıktınız. Dayanışmanızı hiçbir zaman unutmadım.” dedi.