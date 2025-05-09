Gezi soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyunculara hapis istemi

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanıyor. Her iki oyuncu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu duruşmaya katılmak üzere sabah saatlerinde adliyeye geldi.