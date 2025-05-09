Gezi soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyunculara hapis istemi

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gezi soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü oyunculara hapis istemi
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Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanıyor. Her iki oyuncu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu duruşmaya katılmak üzere sabah saatlerinde adliyeye geldi.

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