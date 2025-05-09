DEM Parti'den PKK Kongresi sonrası açıklama: Barış için tarihi bir eşik
PKK’nın 12. Kongresini topladığını duyurmasının ardından DEM Parti, "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Türkiye’nin yakın tarihinde kritik bir eşiğin aşılmak üzere olduğu vurgulandı.
Açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle:
Barışa bir adım daha
PKK’nın aldığı kongre kararlarıyla birlikte, yarım asırlık çatışma sürecinden barışa doğru yeni bir adım atıldığı belirtildi. Bu adımın, demokratik siyasetin gelişmesine ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı sunacağı ifade edildi.
Çatışma sürecinde yaşamını yitirenler anılarak, “Acının dili, kimliği yoktur. Türk, Kürt, Alevi, Sünni... Hepimizin gözyaşı aynı denizde buluştu” denildi.
Yeni bir toplumsal sözleşme çağrısı
Eşit yurttaşlık ve ortak yaşam vurgusu yapılan açıklamada, “Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde hayatını kaybetmesin. Silahların değil siyasetin sesi yükselsin” mesajı verildi.
Meclis'e çağrı
Barış ve demokratik çözüm sürecinin kalıcı olması için Meclis’in ve tüm demokratik kurumların sorumluluk alması gerektiği belirtildi: “Toplumsal barışın inşası, siyasi hesapların gölgesinde kalamayacak kadar kutsaldır.”
Yürütmeye 'tarihi sorumluluk' çağrısı
DEM Parti, yürütmenin de barış sürecine destek vermesi gerektiğini belirterek, bu desteğin sürecin güvence altına alınmasında hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.
Öcalan, Bahçeli, Erdoğan ve muhalefete teşekkür
Sürece katkı sunduğu ifade edilen isimlere teşekkür edildi. Açıklamada, “Sayın Abdullah Öcalan’a, Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel’e teşekkür ederiz” denildi.
Barış yolunda kararlılık vurgusu
Açıklamada, "Gerçekle yüzleşmekten ve adaleti tesis etmekten kaçmayacağız. Barışa zarar verecek hiçbir adıma izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
“Bu bir son değil, başlangıçtır”
Açıklama, “Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır” sözleriyle son bulurken, Sırrı Süreyya Önder anıldı.