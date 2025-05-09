DEM Parti'den PKK Kongresi sonrası açıklama: Barış için tarihi bir eşik

Açıklamada, Türkiye’nin yakın tarihinde kritik bir eşiğin aşılmak üzere olduğu vurgulandı.

Açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle:

Barışa bir adım daha

PKK’nın aldığı kongre kararlarıyla birlikte, yarım asırlık çatışma sürecinden barışa doğru yeni bir adım atıldığı belirtildi. Bu adımın, demokratik siyasetin gelişmesine ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Çatışma sürecinde yaşamını yitirenler anılarak, “Acının dili, kimliği yoktur. Türk, Kürt, Alevi, Sünni... Hepimizin gözyaşı aynı denizde buluştu” denildi.

Yeni bir toplumsal sözleşme çağrısı

Eşit yurttaşlık ve ortak yaşam vurgusu yapılan açıklamada, “Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde hayatını kaybetmesin. Silahların değil siyasetin sesi yükselsin” mesajı verildi.

Meclis'e çağrı

Barış ve demokratik çözüm sürecinin kalıcı olması için Meclis’in ve tüm demokratik kurumların sorumluluk alması gerektiği belirtildi: “Toplumsal barışın inşası, siyasi hesapların gölgesinde kalamayacak kadar kutsaldır.”

Yürütmeye 'tarihi sorumluluk' çağrısı

DEM Parti, yürütmenin de barış sürecine destek vermesi gerektiğini belirterek, bu desteğin sürecin güvence altına alınmasında hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Öcalan, Bahçeli, Erdoğan ve muhalefete teşekkür

Sürece katkı sunduğu ifade edilen isimlere teşekkür edildi. Açıklamada, “Sayın Abdullah Öcalan’a, Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel’e teşekkür ederiz” denildi.

Barış yolunda kararlılık vurgusu

Açıklamada, "Gerçekle yüzleşmekten ve adaleti tesis etmekten kaçmayacağız. Barışa zarar verecek hiçbir adıma izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

“Bu bir son değil, başlangıçtır”

Açıklama, “Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır” sözleriyle son bulurken, Sırrı Süreyya Önder anıldı.