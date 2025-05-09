Vatan Partisi’nden Berlin’deki ‘Dersim Anıtı’na tepki: "Silah bırakma süreci hedefte"

Vatan Partisi, Almanya’nın başkenti Berlin’de 4 Mayıs’ta açılan “Dersim Soykırımı Anıtı”na sert tepki gösterdi. Parti Genel Sekreteri, anıtın PKK’nın silah bırakma ve devletle bütünleşme sürecine “dinamit” gibi etki edecek bir girişim olduğunu savundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi’nden Berlin’deki ‘Dersim Anıtı’na tepki: "Silah bırakma süreci hedefte"
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Yapılan açıklamada, anıtın Türkiye Cumhuriyeti’ni soykırımcı göstermek amacıyla dikildiği ve Türk-Kürt birlikteliğini hedef aldığı belirtildi. Anıtın Alman devleti tarafından finanse edildiği ve "Tarabya Akademi" gibi kültürel kurumlar aracılığıyla Türkiye karşıtı faaliyetlerin fonlandığı öne sürüldü.

“Bu bir nefret anıtıdır”

Vatan Partisi, Berlin Blücher Platz’ta yer alan bu yapının yalnızca bir anıt değil, “bölünme ve nefret anıtı” olduğunu ifade etti. Açıklamada, anıtın Cumhuriyet’e karşı ayaklanan isimlerin — Şeyh Sait ve Seyit Rıza — heykelleri gibi Türkiye’nin birliğine karşı bir simge olarak görüldüğü kaydedildi.

“Silah bırakma süreci hedefte”

Vatan Partisi açıklamasında, son dönemde yaşanan bazı olaylarla birlikte değerlendirildiğinde, bu anıtın PKK’nın silah bırakma sürecini sekteye uğratmayı amaçladığı savunuldu. Ayrıca, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) Başkanı Kemal Karabulut’un da bu süreçte aktif rol aldığı iddia edildi. Karabulut’un anıtı savunarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef aldığı, bu tutumun "emperyalist güdümle" açıklanabileceği söyledi.

“Çalışmalar başlatıldı”

Vatan Partisi, Berlin’deki bu anıtın kaldırılması için girişim başlattıklarını da duyurdu. Parti, daha önce “Ermeni Soykırımı” iddialarına karşı AİHM’den alınan kararları hatırlatarak, “Dersim Soykırımı” söylemini de benzer şekilde reddettiklerini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, “Silah bırakılmasını istemeyen güçlerin oyunlarını bozacağız. Tunceli halkı bizimle birliktedir, Tunceli Cumhuriyet’tir” ifadeleri yer aldı.

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