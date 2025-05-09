Bozulmuş tavuk hastanelik ediyor: Tüketici neye dikkat etmeli?

Protein değeri yüksek olsa da, tavuk ürünleri hijyenik koşullarda işlenmediğinde sık sık gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Son olayda bir yemek firması tarafından hazırlanan tavuk yemeği, 11 farklı fabrika ve firmada çalışan işçilere servis edildi. 213 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Gıda Mühendisi Nurten Sırma, tavuk ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat edilmesi, doğru sıcaklıkta saklanması ve hijyen kurallarına uygun şekilde kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Sırma, özellikle tadı ve kokusu değişen tavukların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

“Bazı işletmeler bozulmaya yüz tutmuş tavuk parçalarını kullanmaya devam ediyor. Eğer tavuğun tadı garipse, kokuyorsa, kendini bırakmışsa kesinlikle yemeyin.”

Uzmanlara göre sadece işletmeler değil, bireysel tüketiciler de sorumluluk almalı. Tavuk alışverişinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar var.

“Tavuğun rengine mutlaka bakın. Sarımsı ya da kahverengiye dönük, yapış yapış tavuklar alınmamalı. Müşteriler bu konuda daha dikkatli olmalı.”