47 yıllık emek yok sayılıyor: "Biz üretmek istiyoruz!"

Fabrika önünde toplanan işçiler, yılların emeğinin yok sayıldığını söyledi. 47 yıldır üretim yapan jant fabrikasında çalışan işçiler, üretim gücünün devam ettiğini ve tesisin çalıştırılmasını talep etti. Ulusal Kanal ekibi, fabrikanın önüne giderek işçilerin sesine kulak verdi.

"Bu fabrika bizim, üretimi biz yapıyoruz"

İşçiler, "Fabrikamızın kapanmasını değil, üretimin sürmesini istiyoruz. Bu makineleri kullanan, üretimi gerçekleştiren biziz" diyerek taleplerini dile getirdi.

İhracat yapan tesis tasfiyeye zorlanıyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, fabrikanın sadece işçiler için değil, Türkiye’nin ihracat dengesi açısından da kritik olduğunu vurguladı.

“2023 yılı itibarıyla fabrika 13,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun 10,3 milyonu Almanya’ya, 1,5 milyonu İtalya’ya, 560 bin doları ise Çin’e yapıldı. Bu düzeyde ihracat yapan bir fabrikanın tasfiyeye zorlanması yalnızca çalışanlar açısından değil, Türkiye’nin üretim gücü açısından da büyük kayıptır” dedi.

Yatırımcılar devre dışı bırakıldı, makineler hurda fiyatına satıldı

Atar, üretimi sürdürme sözü veren yatırımcıların devre dışı bırakıldığını, yaklaşık 400 üretim makinesinin yalnızca 1 milyon avroya hurda işi yapan bir firmaya satıldığını açıkladı.

“Aynı makineler için daha yüksek teklifler olmasına rağmen bu teklifler değerlendirilmedi. Bu durum, hem üretim gücümüze zarar verdi hem de kamuya vergi kaybı doğurdu” dedi.

"Ya üretim devam etsin ya da haklarımız garanti altına alınsın"

Sendika, fabrikanın üretime devam edecek firmalara devredilmesini talep ediyor. Aksi halde işçilerin özlük haklarının güvence altına alınmasını istiyor.

"Emek kutsaldır, geleceğimiz söz konusu"

Fabrika önündeki direnişe çocuklar da destek verdi. Küçük bir kız çocuğu, duygulandıran sözleriyle işçilerin yanında olduğunu dile getirdi:

“Emek ve ekmek kutsaldır. Babamın ve işçi amcalarımın emekleri yok sayılamaz. Onlar bizim geleceğimiz için burada, biz de onlar için buradayız. Geleceğimiz söz konusuysa, sesimizi kimse susturamaz. Lütfen biz çocuklara ve geleceğimize sahip çıkın.”

Vatan Partisi’nden destek

İşçilerin direnişine Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü de destek verdi. Fabrikanın teknolojik açıdan ileri düzeyde olduğu ve sıfır hata ile çalıştığı belirtilerek, “Böyle bir tesis kapatılmamalı. İşçimizin, emeğimizin yanındayız” mesajı verildi.