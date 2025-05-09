Şeker-İş’ten NBŞ lobilerine sert tepki: Tehdit aldık, geri adım atmadık

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu, Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarını Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı.

"Ne yazık ki kamunun hakkı olan 70 bin tondan fazla üretim, göz göre göre kamunun elinden alınmıştır. Bu kota peşkeşine karşı süreci Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık; takibini sürdürüyoruz."

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yıllardır karşı çıktıklarını, ancak bu çabalarının görmezden gelindiğini belirtti.

"22 yıldır her yerde ‘Bu fabrikaları özelleştirmeyin’ diyoruz. Şeker silah gibidir. Buna rağmen karşımıza basın, bürokrasi, siyaset, herkes dikildi. Bize deli muamelesi yaptılar. ‘Ne var yani, devlet şeker mi yapar?’ dediler. Geldiğimiz noktada 14-15 fabrika olmasaydı bugün şekeri üç kat, beş kat daha pahalı tüketiyor olurduk. Bunları her ortamda anlatıyorum; genel müdürlere, Sayın Cumhurbaşkanı’na, bakana... Özelleştirin de görelim, yapamazsınız. Covid herkese ders oldu."

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ise Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobilerinin sendikaya yönelik baskılarını anlattı.

"NBŞ lobileri, Şeker-İş’e vize verilmesini bile engellemeye çalıştı. Ancak biz ve halkın güçlü direnişiyle bu kotalar düşürüldü. Türkiye’de ‘NBŞ zararlıdır’ algısı oluştu. Bu süreçte tehdit içeren mesajlar aldık. Bugün ise sessizler, bu da kayıt dışılık ihtimalini artırıyor. Bu yüzden bağımsız bir Şeker Kurumu yeniden oluşturulmalı. Ayrıca yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı da kontrol altına alınmalı. Gümrük vergileri artırılmalı, kullanımları sınırlandırılmalı. Çünkü bu ülkenin ne NBŞ’ye ne de YYT’ye ihtiyacı var."