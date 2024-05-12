Putin Savunma Bakanı'nı değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Putin Savunma Bakanı'nı değiştirdi
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Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine de eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i de görevden alırken yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i de görevden alan Putin, Şoygu’yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Putin, Şoygu’nun yerine ise eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Rus hükümeti istifa etmiş, hafta içi ise Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’i yeniden başbakan olarak atamıştı. Mişustin’in önümüzdeki günlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

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# Putin # Milli Savunma Bakanlığı
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