Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı, 25 Aralık Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

PUTIN'DEN ALIYEV'E "ÖZÜR" TELEFONU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le uçak kazasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Kremlin'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ile Aliyev'in uçağın Aktau'da düşmesini görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Grozni'deki havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanlarda, Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz Ukrayna'nın insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürttü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, "Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir." denildi.