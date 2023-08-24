Putin'den Prigojin için taziye mesajı: "Neo-Nazi rejimine karşı mücadelemize katkıda bulunmuş kişilerdi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Putin konuşmasında şunları söyledi:

- Önce doksanlarda. Karmaşık kaderi ve hataları olan bir adamdı, ciddi bir hayatı vardı ve kendisi için gerekli sonuçları elde etti ve ben ona sorduğumda. Son birkaç ayda olduğu gibi, ortak bir amaç için. Yetenekli bir adamdı, yetenekli bir işadamıydı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da Afrika'da çalıştı ve sonuç aldı. Özellikle orada petrol ve gaz işleriyle uğraştı. Değerli metaller ve taşlar, işte burada. Bildiğim kadarıyla dün Afrika'dan döndü. Buradaki bazı yetkililerle görüştü. Ama kesin olan şu ki Soruşturma Komitesi Başkanı bu sabah bana bildirdi. Bu olayla ilgili bir ön soruşturma başlatmış durumdalar ve bu soruşturma eksiksiz bir şekilde yürütülüp sona erdirilecektir. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Müfettişlerin ne diyeceklerini yakın gelecekte göreceğiz.