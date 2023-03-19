Putin'den sürpriz ziyaret: Kırım'dan sonra Mairupol'de

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin'in Mairupol şehrine gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti.

Mariupol ziyareti, Putin'in operasyonların başlamasından bu yana Donbass'ta yaptığı ilk ziyaret oldu.

Putin, dün 2014 yılında Rusya'ya katılan Kırım’a gitti. Putin burada çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldı.