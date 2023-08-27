Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu

Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu
LPG istasyonunda patlamalar oldu
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdıBatı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gündem # romanya # LPG istasyonunda patlamalar oldu
Çok Okunanlar
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama
Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama
Adana'da kereste imalathanesi yandı
Adana'da kereste imalathanesi yandı
Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı
Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı
Öne Çıkanlar "Savaşlar Güçle Kazanılır!" | Dr. Mehmet Perinçek'ten Kritik Putin-Prigojin-Wagner Üçgeni Açıklaması "Savaşlar Güçle Kazanılır!" | Dr. Mehmet Perinçek'ten Kritik Putin-Prigojin-Wagner Üçgeni Açıklaması Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi! Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!