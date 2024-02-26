Rothschild ailesinin baronu öldü!

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin "baronu" olarak anılan Jacob Rothschild hayatını kaybetti.



Mevzulara "dünyayı yöneten 5 aileden biri" olarak konu olan Rothschild ailesinin baronu olarak nitelendirilen 87 yaşındaki Lord Jacob Rothschild, hayatını kaybetti.



Jacob Rothschild'in, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.