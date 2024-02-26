Rothschild ailesinin baronu öldü!
Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin "baronu" olarak anılan Jacob Rothschild hayatını kaybetti.
Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin "baronu" olarak anılan Jacob Rothschild hayatını kaybetti.
Mevzulara "dünyayı yöneten 5 aileden biri" olarak konu olan Rothschild ailesinin baronu olarak nitelendirilen 87 yaşındaki Lord Jacob Rothschild, hayatını kaybetti.
Jacob Rothschild'in, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.