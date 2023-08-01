Rus internet sitelerine yabancı e-postalar ile kayıt yapılamayacak!

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta ile kayıt kayıt olmaya engel getirdi. Rus internet sitelerine, Google ve Apple ID gibi adresler ile kayıt yapılamayacak.

Rus internet sitelerine yabancı e-postalar ile kayıt yapılamayacak!
Rus internet sitelerine yabancı e-postalar ile kayıt yapılamayacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı.

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.

Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünya # Rusya Devlet Başkanı # rusya # Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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