Rus internet sitelerine yabancı e-postalar ile kayıt yapılamayacak!
Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta ile kayıt kayıt olmaya engel getirdi. Rus internet sitelerine, Google ve Apple ID gibi adresler ile kayıt yapılamayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı.
Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.
Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı