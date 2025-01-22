Putin, Rusya'nın 2024'te petrol ve gazdan elde ettiği geliri duyurdu

Putin, Rus yetkililerle ekonomideki gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıda konuştu. Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini açıklayan Putin Rus ekonomisinin 2024'ü başarılı şekilde kapattığını söyledi.

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Putin, Rusya'nın 2024'te petrol ve gazdan elde ettiği geliri duyurdu
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Putin, Rus yetkililerle ekonomideki gelişmelere yönelik düzenlenen toplantıda konuştu. Rusya'nın 2024'te 1,3 trilyon ruble ilave petrol ve gaz geliri elde ettiğini açıkladı. Putin Rus ekonomisinin 2024'ü başarılı şekilde kapattığını söyledi.

Bütçenin geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 1,7 açıkla tamamlandığını kaydeden Putin, "Bu, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesi durumuna bakıldığında kabul edilebilir bir düzeydir." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bütçe açığının 2024 itibarıyla GSYH'ye oranla yüzde 6,2, Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 3,8, Japonya'da yüzde 3,7 ve Almanya'da yüzde 2,2 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

2024 Rus ekonomisi için oldukça başarılı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin geçen yıl yüzde 26 artarak 25,6 trilyon rubleye (yaklaşık 259,1 milyar dolar) çıktığına işaret eden Putin, "Bu 2025'te bütçe için ham madde piyasalarındaki dış gelişmelere çok daha az bağımlı, güvenilir bir gelir tabanı oluşturulduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Putin, ekonomideki makro göstergelerin olumlu olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri korumaya devam edeceğini bildiren Putin, "Geçen yıl bütçenin ilave petrol ve gaz gelirleri 1,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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