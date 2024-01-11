Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa'nın En Büyük Ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesine her yönden baskı yapıldığını belirten Putin, "Yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa'nın En Büyük Ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde bir toplantıya katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Rusya Merkez Bankasının faiz oranını zamanla düşüreceğine inandığını ifade eden Putin, "Merkez Bankasının bugünkü faiz oranının geçici olduğunu ve enflasyonla bağlantılı konular çözüldüğünde bunun değişeceğini düşünüyorum. Bankanın adımı genel olarak enflasyonla mücadeleye yönelik ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, yabancı ülkelerin Rusya’ya yönelik baskı yaptığına işaret ederek, "Öyle görünüyor ki her taraftan boğmaya çalışıyorlar ve baskı altındayız. Yine de Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya’yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa’da birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre tüm Avrupa’yı geride bıraktığını belirten Putin, kişi başı milli gelir kısmında ise daha fazla çalışmaları gerektiğini, yapmaları gereken işleri olduğunu dile getirdi.

Putin, ülkede son dönemde gündemde olan yumurta fiyatlarındaki artışa da değinerek, yetkililerin artışa yönelik müdahalede geç kaldıklarını söyledi.

Rusya’daki yumurta üretiminin azalmadığını, tüketimin ise arttığını kaydeden Putin, "Halkın gelirleri ise biraz arttı ve daha fazla yumurta ve tavuk eti almaya başladı. (Yetkililer) İthalatı zamanında açmayı düşünmediler ve fiyatlar da arttı. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # vladimir putin # ekonomi
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