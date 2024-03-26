Rusya Güvenlik Konseyi: "Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna olduğunu öne sürdü.

Rusya Güvenlik Konseyi: "Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay  Patruşev, gazetecilerin Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ mı yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna." şeklinde cevap verdi.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

 Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması meydana geldi!Esenyurt'ta doğalgaz patlaması meydana geldi!Yurt
# rusya # Ukrayna # moskova # Putin
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Öne Çıkanlar Putin: "Saldırıyı Müslümanların mücadele ettiği radikal İslamcılar yaptı!" - Ulusal Haber Putin: "Saldırıyı Müslümanların mücadele ettiği radikal İslamcılar yaptı!" - Ulusal Haber Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü! Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü!