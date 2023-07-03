Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Wagner açıklaması: "Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle toplantı düzenledi. Bakan Şoygu, toplantının ardından, Wagner'in silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Bu isyanı "ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi" ve "kışkırtıcı eylem" olarak nitelendiren Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askeri görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." şeklinde konuştu.

Bakan Şoygu, bu nedenle tüm askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.

"16 LEOPARD TANKI İMHA EDİLDİ"

Ukrayna'da cephelerdeki duruma da değinen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarına devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme potansiyelini düşürdüğünü savundu.

Şoygu, Ukrayna askeri güçlerinin Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki saldırılarının "başarısız" kaldığını ileri sürerek, "Bu yönlerde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak, 3 helikopter, 16 Leopard tankı dahil 920 askeri teçhizat imha edildi. Bu, Polonya ve Portekiz tarafından Ukrayna'da sevk edilen söz konusu türdeki tankların neredeyse yüzde 100'üdür." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2 bin 500 çeşitli silahını kaybettiğini iddia eden Şoygu, aynı dönemde Rus savunma sistemlerince de 158 "HIMARS" çok namlulu roketatar füzesi, 25 "Storm Shadow" seyir füzesi ile 386 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini söyledi.

Şoygu, Ukrayna ordusunun herhangi bir yönde hedeflerine ulaşamadığını savundu.