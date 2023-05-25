Avrasya Ekonomik Birliği Liderler Zirvesi'nin ana gündemi Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri oldu

Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve birliğin üyesi olmayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de misafir sıfatıyla katıldı.

AEB nezdindeki işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Putin, “AEB nezdindeki işbirliğinin güçlenmeye devam ettiğini ve birliğimizin ortaya çıkan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.” ifadesini kullandı.

Putin, AEB üyesi 5 ülke arasındaki birlikteliğin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlama ve her zaman karşılıklı yarar ilkelerine dayandığını vurguladı.

AEB’in diğer ülkelerle işbirliğine de önem vermesi gerektiğini anlatan Putin, “AEB, eşit, karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık için çabalayan ülkelerle ilişkiler geliştirmelidir. Asya, Arap dünyası, Afrika, Latin Amerika'daki ortaklarımızı kastediyorum.” dedi.

“AZERBAYCAN EKONOMİSİ DIŞ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Aliyev de toplantıda yaptığı konuşmada, Ermenistan dışında, AEB ülkeleriyle ilişkilerinin 30 yıldır başarıyla devam ettiğini söyledi.

Ermenistan ile de ilişkilerin toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde normalleşmesi için bir eğilimin olduğunu ifade eden Aliyev, Azerbaycan'la AEB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022'de yüzde 31 arttığını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın coğrafi olarak ulaşım yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu hatırlatarak, “Azerbaycan tam ekonomik bağımsızlık elde etmiştir. Bu da tam bağımsız dış politika yürütmemize olanak sağlıyor. Azerbaycan ekonomisi kendine yetiyor ve dış desteğe ihtiyaç duymuyor." diye konuştu.

ALİYEV: “LAÇIN-HANKENDİ YOLU AÇIK”

Toplantıda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunu gündeme gelirken, Aliyev ve Paşinyan karşılıklı çok defa söz alarak konuşmalar yaptı.

Paşinyan, konuşmasında Azerbaycan’ın Laçın Koridoru’nu bloke ettiğini iddia etti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Aliyev ise şunları söyledi:

- Azerbaycan hiçbir koridoru bloke etmedi. Laçın-Hankendi yolu açıktır. Ermenistan-Azerbaycan sınırında sınır kontrol noktası kurulmuştur. Bu sınır kontrol noktasının 20 metre ötesinde de Rus güçlerin kontrol noktası bulunuyor. Karabağ'da yaşayan Ermeni kökenli Azerbaycan vatandaşları buradan hiçbir engel olmadan Ermenistan'a gidebiliyor. Bu toplantıyı mesnetsiz suçlamalar için kullanmak doğru değildir. Zengezur Koridoruna gelince ise evet bu proje bizim önerimizdir. Doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyi önerme hakkımız var. Bu projeyi Rusya da iki ülke ilişkilerini normalleştirme sürecine katılan diğer ülkeler de destekliyor.

Putin, iki liderin karşılıklı konuşmaları devam ederken araya girerek, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yapılacak üçlü görüşmede konunun detaylıca ele alınacağını söyledi.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME

Aliyev, iki ülke arasındaki barış anlaşması sürecine ilişkin ise "Ermenistan'ın, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu resmen kabul etmesini göz önünde bulundurarak barış anlaşmasının imzalanması için olanak olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paşinyan da Azerbaycan’la yürütülen müzakerelere değinerek, “Ermenistan ve Azerbaycan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması konusunda mutabakata vardıklarını teyit etmek istiyorum. Bu temelde ilişkilerimizin çözümüne doğru oldukça iyi ilerlediğimizi söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Zirveye, Putin, Aliyev ve Paşinyan’ın yanı sıra birliğin üyeleri Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.