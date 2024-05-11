Rusya'da feci kaza: Otobüs nehre uçtu

Feci kazai Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Nehre uçan otobüste ölenlerin sayısı yediye yükseldi.

Rusya'da feci kaza: Otobüs nehre uçtu
Editör: Yağmur Biçen

Feci kazanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, virajı alamayan otobüsün karşı şeride geçerek dönüş yaptığı görülüyor. Bu sırada karşıdan gelen araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolü kaybedince Potseluev Köprüsü'nden nehre düşüyor. 

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YEDİYE YÜKSELDİ

Kazanın ardından çevredekiler otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, otobüs batmaması için çelik halatlarla köprüye bağlandı. Mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı. 

Kazada ölenlerin sayısının yediye yükseldiği, yaralılardan ikisinin durumunun da ağır olduğu belirtildi. 

Kazadan sağ kurtulan ve gözaltına alınan sürücünün kimliği Tacikistanlı göçmen işçi Rahmatşoh Kurbonov olarak açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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