Rusya'da Misilleme Amaçlı Nükleer Saldırı Tatbikat Yapıldı

Rusya’da misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

Rusya'da Misilleme Amaçlı Nükleer Saldırı Tatbikat Yapıldı

Rusya’da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle tatbikatı takip etti. Tatbikatta balistik ve seyir füzeleri fırlatıldı. Fırlatmalar Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı düzenleme görevlerini uygulamayı içermektedir” ifadesini kullandı.

# rusya # Putin
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