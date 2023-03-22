Rusya'dan ABD İHA’sını düşüren pilotlara ödül

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşüren Rus savaş uçaklarının pilotlarını cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da görevini başarıyla yerine getiren askerlere “altın yıldız” ve “cesaret” nişanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, özel askeri operasyon nedeniyle ilan edilen geçici durum alanı sınırlarının ihlal etmesini engelleyen Su-27 uçaklarının pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın servis ettiği görüntülerde Şoygu’nun her iki pilota nişan taktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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