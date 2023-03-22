Rusya'dan ABD İHA’sını düşüren pilotlara ödül

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da görevini başarıyla yerine getiren askerlere “altın yıldız” ve “cesaret” nişanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, özel askeri operasyon nedeniyle ilan edilen geçici durum alanı sınırlarının ihlal etmesini engelleyen Su-27 uçaklarının pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın servis ettiği görüntülerde Şoygu’nun her iki pilota nişan taktığı görüldü.