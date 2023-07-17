Rusya'dan Apple kararı! Artık kullanılmayacak

Rusya, devlet dairelerinde iPhone kullanılmasını yasaklıyor. Devlet memurları artık iş için Apple ürünlerini tercih edemeyecek.

İPHONE, İPAD VE MAC ARTIK KULLANILMAYACAK

Rusya Hükümeti'nin aldığı kararla Rusya'da devlet dairelerinde Apple ürünleri kullanılmayacak. Bu kararın sebebinin Batı'nın uyguladığı yaptırımlar olabileceği düşünülürken, bir diğer sebep ise güvenlik.

FSB’nin bir süre önce yayınladığı dosyaya göre ABD’li istihbarat kurumları, casusluk operasyonlarında Apple ürünlerinden faydalanıyor. Rusya Ticaret Bakanlığı, Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı gibi diğer devlet kurumları benzer yasakları uygulamak istediğini duyurdu.