Rusya'dan dev proje! Bir nükleer santralde o ülkeye inşa edilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Macaristan'da Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına başladı.

MACARİSTAN ENERJİSİNİN YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK

Rosatom, Macaristan’ın Paks şehrinde bulunan Paks-2 Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) iki yeni güç ünitesinin inşasına 18 Ağustos 2023 tarihinde başladı12. Bu güç üniteleri, 3+ Nesil VVER-1200 tipi reaktörlere sahip olacak ve toplam 2.400 megavat elektrik üretebilecek34. Projenin ana lisansı Ağustos 2022’de alınmış ve inşaat çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması planlandı.

Paks-2 NGS projesi, Macaristan’ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılamayı ve ülkenin karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, proje kapsamında 10 bin yeni istihdam yaratılması ve Macar ekonomisine yıllık 700 milyon avro katkı sağlanması bekleniyor. Proje, Macar hükümeti ile Rusya arasında 2014 yılında imzalanan bir anlaşma ile gerçekleştirildi.

Paks-2 NGS projesi, hem Macaristan hem de Rusya için stratejik bir öneme sahiptir. Macaristan, nükleer enerjiye olan bağımlılığını azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak isteniyor. Rusya ise, nükleer teknolojisini ihraç ederek uluslararası alanda prestij kazanmayı ve ekonomik gelir elde etmeyi hedefliyor.