Rusya'dan döviz satışını artırma kararı! Moskova yönetimi harekete geçti

Rusya döviz satışını artırma kararı aldı. Rusya Merkez Bankası iç piyasada günlük döviz satışının geçici olarak 2,3 milyar rubleden 21,4 milyar rubleye yaklaşık 220 milyon dolar çıkarılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de vadesi dolacak döviz cinsinden Rus Eurobond ihracının ödemesinden ötürü iç piyasada döviz satışının hızlandırılacağı kaydedildi.

Rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan dolar saltanatı çökerken ulusal paralarla ticaret önem kazanıyor.

Batı yaptırımları sonrası Moskova yönetimi ulusal paralarla ticarete ağırlık verdi. Türkiye'nin Rusya ile yaptığı ticarette de yılın ilk 7 ayında ruble kullanımı 230 oranında artarak 700 milyon dolara dayandı.