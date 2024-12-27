Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili açıklama
Rusya'dan, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını söyledi.
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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili soruyu yanıtladı. Peskov, söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu belirterek önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.
Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı