Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili açıklama

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili soruyu yanıtladı. Peskov, söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu belirterek önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir." ifadelerini kullandı.