Rusya'dan Putin hakkındaki karara tuvalet kağıtlı tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi.

Peskov, UCM’nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” dedi.

“RUSYA’NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, “Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın bu kurumla işbirliği yapmadığına dikkat çeken Zaharova, dolayısıyla uluslararası mahkemeden gelecek yakalama kararlarının da yasal olarak kendileri için geçersiz olacağını vurguladı.

“ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ ÇOK GÜZEL!”

UCM’nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!” dedi.

Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, “Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV’DEN TUVALET KAĞITLI AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM’nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok.” yorumunda bulundu.