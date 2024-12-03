Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma ihtimaliyle ilgili Rusya'dan peşpeşe önemli açıklamalar geldi.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Bakan Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamalarda Ukrayna krizine de değindi. Lavrov, bu krizin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Nedenlerden biri, NATO'nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna'yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması ihtimaline ilişkin, "bunun, barışa götüren yol olmadığını" vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız." ifadesini kullandı.

"BU KONUDAKİ OLASI KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğuna işaret etti.

Peskov, "Bu, güvenliğin bölünmezliğine yönelik tezimizle tamamen çelişiyor. Bir ülkenin güvenliği, diğer ülkenin güvenliği pahasına sağlanamaz. Bu, baz aldığımız uluslararası ilişkilerin değişmez kuralı. Dolayısıyla bu konudaki olası karar kabul edilemez. Çünkü bu, bizi tehdit ediyor. Ayrıca bu, bizi Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatmaya zorlayan temel nedeni ortadan kaldırmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'e destek sağlamaya devam edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Avrupalı ülke temsilcileri, yıkıcı çizgiyi sürdürme niyetinde. Tüm hedeflerimize ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyona devam ediyoruz." diye konuştu. Peskov, buna rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ile temaslara açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteği yapacağı yönündeki açıklamasına da değinen Peskov, mevcut ABD yönetiminin savaşı sonlandırmak istemediğini belirterek "Ukrayna'ya bu ve diğer yardım paketleri, olayların gidişatını değiştiremez, cephedeki dinamiği etkileyemez." ifadesini kullandı.