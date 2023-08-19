Savaşla tehdit etti! Ecowas üyelerinden Nijer'e askeri operasyon ihtimali

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'deki cunta yönetimine ilişkin “Emir ne zaman verilirse askeri müdahalede bulunmaya hazırız.” dedi.

ECOWAS'TAN KÜSTAH AÇIKLAMALAR



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları Gana’nın başkenti Akra’da Nijer'deki darbe gündemiyle tekrar bir araya geldi. İki gün süren görüşmelerin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah:

- Emir ne zaman verilirse askeri müdahalede bulunmaya hazırız” dedi. Barışçıl bir çözümün ECOWAS’ın tercih ettiği seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Musah, kaç askerin konuşlandırılacağını ve diğer stratejik ayrıntıları paylaşmayı reddederek, "Müdahale için neyin gerekli olacağına zaten karar verdik ve ince ayarlar yaptık

Nijer'de demokrasiyi yeniden tesis etmek için savaş ilan etmeyeceklerini belirten Musah, Nijer ile sonsuz diyalog kurmayacağını vurgulayarak, “Konuştuğumuz gibi, hala ülkeye arabuluculuk misyonu hazırlıyoruz, bu nedenle hiçbir kapıyı kapatmadık. Ancak sonsuz bir diyaloga girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Musah'ın açıklamalarına ilişkin Nijer’deki cunta yönetiminden bir açıklama gelmedi.



NİJER'DE NELER OLDU?

Nijer Devlet Başkanı Bazoum'un 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmasının ardından Ordu Sözcüsü Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ECOWAS, 30 Temmuz’da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve iade edilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuş, 10 Ağustos’ta ise savunma bakanlarına Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermişti.



