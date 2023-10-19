Şengen Vizesi Kalkıyor mu? Meloni'den Dikkat Çeken Açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Slovenya ile sınır kontrollerine yeniden başladığını duyurdu. Meloni yaptığı açıklamada, Avrupa'da serbest dolaşım anlaşması olan Şengen'in de askıya alınmasının gerekli hâle geldiğini söyledi. Meloni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile birlikte, İtalyan hükümetinin İtalya ve Slovenya arasındaki sınırda sınır kontrollerini yeniden başlatma kararı konusunda Avrupa Birliği'ni bilgilendirdik. Avrupa'da serbest dolaşıma ilişkin Şengen Antlaşmasının askıya alınması, Orta Doğu'da kötüleşen durum, Balkan rotası boyunca artan göç akınları ve hepsinden önemlisi ulusal güvenlik meseleleri nedeniyle gerekli hale geldi ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu konuyu Sloven meslektaşlarımızla görüştük ve yasadışı göçmen akışına karşı tam işbirliğimizi yeniledik.