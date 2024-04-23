Silahlı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti...

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti...

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Katsina eyaletine bağlı Kankari bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi ve birçoğu kadın çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

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