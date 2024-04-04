Somali'de bombalı saldırı! 1 Türk hayatını kaybetti!

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de bombalı saldırı! 1 Türk hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşandı.

ogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı." dedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Sivas Valisi çiftçilere tohum yardımı yaptı! "Destek olmaya devam edeceğiz." dediSivas Valisi çiftçilere tohum yardımı yaptı! "Destek olmaya devam edeceğiz." dediYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# somali # patlama
Çok Okunanlar
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Doğu Perinçek: "YSK, teröre boyun eğen kararıyla devlet zaafını derinleştiriyor"
Doğu Perinçek: "YSK, teröre boyun eğen kararıyla devlet zaafını derinleştiriyor"
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Öne Çıkanlar ABD İsrail'i uyardı: "İran 48 saate sizi vuracak"| Halil Nebiler İsrail basınındaki haberi yorumladı ABD İsrail'i uyardı: "İran 48 saate sizi vuracak"| Halil Nebiler İsrail basınındaki haberi yorumladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!