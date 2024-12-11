Somali’de gerginlik tırmanıyor: Hükümet ve Jubaland askerleri çatıştı

Somali hükümeti, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun (ATMIS) görev yaptığı ve Somali askerleri tarafından devralınan bölgeye, Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed Madobe’ye bağlı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti. Somali ordusunun bölgede Eş-Şebab’a karşı operasyonlara hazırlandığı sırada bu saldırının gerçekleştiği ifade edildi.

Terör Örgütü İddiası

Hükümet açıklamasında, Madobe’nin Eş-Şebab ile temas halinde olduğu ve Somali ordusuna saldırmak için terör örgütünden yardım aldığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Eş-Şebab, Jubaland eyaleti askerlerine saldırı için yol verdi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Jubaland yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Aşağı Jubba bölgesindeki yönetim noktalarına saldırdığını öne sürmüştü.

Bölgedeki iletişim kesintileri nedeniyle çatışmaların boyutu hakkında net bilgiye ulaşılamazken, Somali hükümeti, daha önce de Ahmed Madobe’yi seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı. Madobe, 25 Kasım’da üçüncü kez Jubaland Eyalet Başkanı olarak seçilmişti.