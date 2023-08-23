Son 7 ayın en kötüsü! İngiltere ekonomisi sarsılıyor

Birleşik Krallık'ta, imalat ve hizmet sektörü bu yılın ağustos ayıda daraldı.

Son 7 ayın en kötüsü! İngiltere ekonomisi sarsılıyor

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ağustosta 45 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak 42,5 seviyesine gerilediği bildirildi.

SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkede bir önceki ayda imalat sektörü PMI verisi, 45,3 seviyesinde gerçekleşmişti. S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede ayrıca hizmet sektörü PMI verisinin ise ağustosta 48,7 ile son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Beklenti ağustosta hizmet sektörü PMI verisinin 50,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede bir önceki ayda hizmet sektörü PMI verisi bir önceki ayda 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Ekonominin yeniden daralması şimdiden kaçınılmaz görünüyor.” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ingiltere # hizmet sektörü # Ağustos
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