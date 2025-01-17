SON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması! Engeller ortadan kalktı

Geçtiğimiz günlerde Katar'dan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Söz konusu ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

Daha sonra İsrail'den yapılan açıklamada, anlaşmayı onaylayacak güvenlik kabinesinin ertelendiği belirtilmişi. Erteleme kararının gerekçesi olarak Hamas'ın "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmaması" gösterilmişti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşmaya bağlı oldukları duyurulmuştu.

HAMAS'TAN SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasındaki son durumla ilgili Hamas'tan önemli bir açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASININ AYRINTILARI

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze'ye insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.