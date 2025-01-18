SON DAKİKA! İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı

Katar, 15 Ocak Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığını duyurmuştu. Katar'dan yapılan açıklamada ateşkesin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı ifade edilmişti.

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için perşembe sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak ise anlaşmaya bağlı olduklarını duyurmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere cuma günü toplandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sulduğu belirtildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ DE ATEŞKES ANLAŞMASINI ONAYLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından gözler İsrail hükümetine çevrildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması taslağı, kabine toplantısında İsrail hükümeti tarafından da onaylandı. Konuyla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama geldi.

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.