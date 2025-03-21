Son dakika... Rusya, 43 Ukrayna İHA'sını gece yok ettiğini duyurdu
Son dakika... Rusya, 43 Ukrayna İHA'sını gece yok ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Rus topraklarına gece saldırı girişiminde bulunan Ukrayna'nın 43 İHA'sını imha etti.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.
Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.