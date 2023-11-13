Sosyal Medya Hesabından Açıkladı: "Avrupa iç savaşa gidiyor!"

Space X'in ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımda, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" dedi.

Sosyal Medya Hesabından Açıkladı: "Avrupa iç savaşa gidiyor!"
Son Güncelleme:

 RadioGeona tarafından İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir videoya yanıt veren Space X'in sahibi Elon Musk, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı. 

Musk Meksika Sınırına Gitti

Sputnik'in haberine göre Elon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.

Gazze'de Öldürülenlerin Sayısı 4 bin 630'u Çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldiGazze'de Öldürülenlerin Sayısı 4 bin 630'u Çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldiDünya
# Elon Musk
Çok Okunanlar
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
Gözün Önünde Uçuşan Parlak Noktalar Nedir?
Gözün Önünde Uçuşan Parlak Noktalar Nedir?
Öne Çıkanlar KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR! | Ulusal Haber KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR! | Ulusal Haber Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips! Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips!