Sosyal Medya Hesabından Açıkladı: "Avrupa iç savaşa gidiyor!"

RadioGeona tarafından İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir videoya yanıt veren Space X'in sahibi Elon Musk, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Musk Meksika Sınırına Gitti

Sputnik'in haberine göre Elon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.