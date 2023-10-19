Starbuck'tan Skandal Açıklama! Filistin'le Dayanışma Mesajına Dava Açacak

Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı paylaştığı için sendikasını dava ediyor. Skandal açıklama Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly'den geldi.

Starbuck'tan Skandal Açıklama! Filistin'le Dayanışma Mesajına Dava Açacak

Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# starbucks # filistin
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