Sudan'da korkunç gerçek! Resmen kıyım yapılıyor

Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre sadece altı günde onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise göçe zorlandı.

Sudan'da korkunç gerçek! Resmen kıyım yapılıyor
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, (OCHA) Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 11-17 Ağustos’ta çıkan çatışmalarda 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bin kişinin de göç ettiğini açıkladı.

SUDAN'DA AĞIR ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yaptığı yazılı açıklamada, 11-17 Ağustos’ta Sudan’ın Güney Darfur eyaletindeki Nyala şehrinde Sudan ordusu ile RSF güçleri arasında çıkan çatışmada 60 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin yaralandığı ve 50 bin Sudanlının göç ettiği aktarıldı. Açıklamada, Nyala’da bulunan Türk Hastanesi personelinin yaralı sayısındaki artışla mücadele etmekte zorlandığı kaydedildi. İnsani yardım paketlerinin yer aldığı tırların 14 Ağustos’tan bu yana Doğu Darfur eyaletindeki Du’ayn şehrinde mahsur kaldığı ve dağıtımın yapılamadığı ifade edildi. Bölge halkının temel insani ihtiyaçlarını giderme konusunda endişe duyduğu, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapanma ihtimalinin olduğu belirtildi. Nyala şehrindeki çatışmalar nedeniyle iletişim hatlarında hasar meydana geldiği, elektrik ve su sistemlerinin artık çalışmadığı aktarılan açıklamada, bölgeden bilgi edinmekte zorluk yaşandığı ifade edildi.

SUDAN'DA ÖLÜMÜN SESİ

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin eski başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışma çıkmıştı. Başkent Hartum başta olmak üzere Darfur ve Kordofan bölgelerindeki şehirlerde milyonlarca insan yağma, uzun süreli elektrik-su kesintileri, açlık, susuzluk, ve hastalıklarla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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