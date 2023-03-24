Suriye ordusu Halep kırsalındaki terör saldırısını püskürttü
Suriye Silahlı Kuvvetleri, Halep kırsalının batısındaki Kafer Amma bölgesindeki Suriye ordusu mevzilerine El Nusra Cephesi’ne bağlı bir terörist grubun dün akşam düzenlediği büyük çaplı terör saldırısını püskürttü.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Silahlı Kuvvetleri, Halep kırsalının batısındaki Kafer Amma bölgesindeki Suriye ordusu mevzilerine El Nusra Cephesi’ne bağlı bir terörist grubun dün akşam düzenlediği büyük çaplı terör saldırısını püskürttü.
Suriye Savunma Bakanlığı, silahlı grupların ağır personel ve teçhizat kayıplarına uğradığını, aralarında grup liderinin de bulunduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
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