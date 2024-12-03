Suriye ve Rusya, HTŞ'yi havadan vurdu! Suriye'de cephelerde hareketlilik sürüyor

Suriye ordusu, Hama ve İdlib’te HTŞ’li teröristlere karşı saldırı düzenledi. Deyrizor’da da Amerika destekli PKK/PYD’liler Suriye ordusu mevzilerine saldırdı. Suriye ordusu, PYD'yi püskürttü.

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Suriye ve Rusya, HTŞ'yi havadan vurdu! Suriye'de cephelerde hareketlilik sürüyor
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Suriye’de cephelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye ve Rusya savaş uçakları İdlib ve Hama kırsalına hava operasyonu düzenledi. Harekatta çok sayıda terörist öldürülürken teröristlere ait araçlar ve silahlar da imha edildi.

Rusya’ya ait Suriye Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasına göre son 24 saat içinde İdlib-Halep-Hama hattında 100’ün üzerinde terörist öldürüldü.

Öte yandan Rusya'nın RIA Novosti haber ajansı, Türkistan İslam Partisi'nin İdlib kırsalının güneyine ve Halep'in batısındaki diğer bölgelere zehirli gazlar içeren çok sayıda tüp naklettiğini kaydetti.

HTŞ ile birlikte hareket eden Türkistan İslam Partisi'nin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığı bir dönemde Beyaz Baretliler de bölgedeki etkinliklerini arttırdı.

Beyaz Baretliler, Suriye’de yalan haber üreterek psikolojik harp yapan Batı güdümünde bir örgüt olarak biliniyor.

Suriye’nin orta kesimlerindeki Deyrizor’da ise Amerika destekli PKK-PYD, Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı. Suriye ordusu, müttefik güçlerin desteğiyle Deyrizor’daki terör saldırılarını püskürttü.

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