Suriye'de Arap aşiretleri PKK'ya direniyor! Çok sayıda terörist öldürüldü

Arap aşiretleri Deyrizor ilinde çok sayıda PKK/YPG'li teröristi öldürdü. Arap aşiretleri, PKK/PYD'nin yol kontrol noktalarına ve karargâhlarına baskın düzenledi. Teröristlere ait bir araç da imha edildi.

ARAP AŞİRETLERİ PKK'YA DİRENİYOR!

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap Aşiretleri ABD'nin desteklediği PKK / YPG güçlerine karşı silahla direniyor. PKK/YPG ile baskı altına almaya çalıştığı Arap aşiretleri arasında dört noktada çatışmalar yaşandı. Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğusunda Ebu Hardup, Subeyhan, El-curzi ve Ziban köylerinde teröristlerin yol kontrol noktalarına ve karargahlarına baskın düzenledi. Çatışmalarda çok sayıda terörist öldü ve yaralandı. Ayrıca aşiret savaşçılarının Ziban köyünde teröristlere ait bir aracı imha ettiği de bölgeden gelen bilgiler arasında.