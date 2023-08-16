Şuşa’da bir toplu mezar daha bulundu! 17 kişi olduğu düşünülüyor

Azerbaycan Karabağ Şuşa'da bir toplu mezar daha bulundu. Toplum mezardan 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şuşa’da bir toplu mezar daha bulundu! 17 kişi olduğu düşünülüyor
Son Güncelleme:

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinde birinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni askerleri tarafından esir alınan 17 Azerbaycanlının gömüldüğü toplu mezar bulundu.

ŞUŞA'DA BİR TOPLU MEZAR DAHA

Azerbaycan’da, birinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermeniler tarafından yapıldığı ortaya çıkan yeni bir toplu mezar daha bulundu. Şuşa Hapishanesi’nin atık su çukurunda 1-15 Ağustos tarihleri arasında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Ermeni askerleri tarafından esir alındıktan sonra öldürülen 17 Azerbaycanlının kemiklerinin bulunduğu toplu mezar tespit edildi. Toplu mezarlıkta bulunan kemiklerde yapılan incelemelerde öldürülen 6 kişinin kalıntılarının karın bölgesinde çivi bulunduğu ve bu kişilere çivilerle işkence edildiği belirlendi. Aynı zamanda cesetlerde yapılan ön incelemede, bu kişilerin vücutlarında kurşun izleri olduğu, çeşitli cisimlerle darbe aldığı, kesici ve delici aletlerle işkenceye maruz kaldıkları ve başlarının vücuttan ayrı olarak gömüldüğü ortaya çıktı.


KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Azerbaycan Adli Tıp yetkilileri kemiklerden aldığı DNA örneklerini 1992-1994 yılları arasında Ermeni ordusunca katledilmiş kişilerin yakınlarına ait DNA'larla karşılaştıracak.
Birinci Karabağ Savaşı’nda yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göç etmek zorunda kalmış, savaş döneminde en az 30 bin Azerbaycanlı Ermeni güçler tarafından katledilmişti. Yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbeti ise halen bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Azerbaycan # Dağlık Karabağ Şuşa # Ermenistan
Çok Okunanlar
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Öne Çıkanlar Ekonomide Hem İktidarın Hem Muhalefetin Dillendirmediği Gerçek Borç! | Erdem Cömert | Ulusal Kanal Ekonomide Hem İktidarın Hem Muhalefetin Dillendirmediği Gerçek Borç! | Erdem Cömert | Ulusal Kanal Tayyab nedir? Tayyab nedir?