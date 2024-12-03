Suudi Arabistan ve Fransa arasında yeni anlaşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Muhammed bin Selman ve Emmanuel Macron, yaptıkları görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, ortak öneme sahip konular ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Muhammed bin Selman ile Emmanuel Macron görüşmesinin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık konseyi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot tarafından imzalandı.