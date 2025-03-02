Tacikistan genel seçim için sandık başında

Tacikistan'da seçmenler, parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı.

Tacikistan genel seçim için sandık başında
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Tacikistan'da seçmenler, parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere oy vermeye başladı. Ülkedeki genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için yerel saatle 06.00'dan 20.00'ye kadar oy kullanılacak. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman seçim sandığına giderek oyunu kullandı.

Tacikistan genel seçim için sandık başında - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tacikistan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman seçim
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