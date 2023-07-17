Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu! Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili önemli bilgiler verdi.

17 Temmuz tarihinde anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

- Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NE SALDIRIYLA İLGİSİ VAR MI?

Dmitriy Peskov, anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çekti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zaharova, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi." dedi.